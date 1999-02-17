Аудиоархив Все записи

Екатеринбург, 19 мая, «Информационное агентство Екатеринбургской Епархии». Православное радио «Воскресение» в канун Пасхи запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play. В канун дня жен-мироносиц приложение стало доступно и на iOS - в App Store.



19 Мая