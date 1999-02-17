Православное радио «Воскресение»

Православное радио «Воскресение»

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон: (343) 278-96-41

Воскресение

Радиостанция Екатеринбургской епархии

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
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– Женский голос (автор Маргарита Якунина)

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Прямой эфир

Программа передач

14:32 / 26 января / четверг

14:20

- Православный календарь - повтор

14:30

– Женский голос (автор Маргарита Якунина)

15:10

- Объявления

15:20

– Гость в студии (встречи с православными учителями, врачами, художниками, артистами, исполнителями духовной музыки)

16:10

- Неделя в истории

16:30

– Мамины вести (автор Марьяна Ильина)

16:40

– Дмитрий Шеваров «Добрые лица 20-ого века» - повтор

17:10

- Точка зрения - повтор

17:40

– Сказка для детей

18:20

– Беседы о Вечном - повтор

19:10

– Вечернее молитвенное правило

19:30

– Школа православия. Церковно-славянский язык - повтор

20:10

– Календарь русской поэзии - повтор

20:30

– Духовное слово - повтор

21:10

– Объявления

21:20

– Вечернее молитвенное Правило

22:10

– Псалтирь звучащая

22:40

– Акафист дня

23:20

– Звучащая книга - повтор

 
 

Аудиоархив Все записи

Выпуск 69
26 Января

Мамины вести

Выпуск 69

 
 
Неделя в истории на 26.01.17
26 Января

Неделя в истории

Неделя в истории на 26.01.17

 
 
Выпускник
26 Января

Женский голос

Выпускник

 
 
Календарь русской поэзии 26.01.17
26 Января

Календарь русской поэзии

Календарь русской поэзии 26.01.17

 
 
Алексей Мосин. О Карамзине п. 2
26 Января

Гость в студии

Алексей Мосин. О Карамзине п. 2

 
 
Отец Александр Пикалев. Где сидит бабайка, или кому вредит колдун
26 Января

Беседы о Вечном

Отец Александр Пикалев. Где сидит бабайка, или кому вредит колдун

 
 
Точка зрения - 145 (о. А. Долгоруков)
26 Января

Точка зрения

Точка зрения - 145 (о. А. Долгоруков)

 
 

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Радио «Воскресение» запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов

Радио «Воскресение» запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов

Екатеринбург, 19 мая, «Информационное агентство Екатеринбургской Епархии». Православное радио «Воскресение» в канун Пасхи запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play. В канун дня жен-мироносиц приложение стало доступно и на iOS - в App Store.

19 Мая
С мая 2016 года радиоканал «Воскресение» подготовил для вас сразу несколько новых циклов
 
Православное радио «Воскресение» открывает цикл передач «Советы травницы»
 
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