Аудиоархив Все записи

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Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
22:37 / 01 февраля / среда
- Православный календарь - повтор
– Непотерянное поколение (автор Анна Реньжина)
- Объявления
- Гость в студии (встречи с православными учителями, врачами, художниками, артистами, исполнителями духовной музыки)
– Слово русское родное (авторская рубрика В. Ефремовой)
- Литературный театр. Разговор об искусстве (радиопостановки театра-лаборатории драматического искусства им. М. Чехова)
– Познайка - повтор
– Сказка для детей
– Сегодня вспоминаем… - повтор
- Беседы о Вечном - повтор
– Вечернее молитвенное правило
– Школа православия. Апологетика - повтор
– Россия памятью сильна - повтор
– Духовное слово - повтор
– Объявления
– Вечернее молитвенное Правило
– Псалтирь звучащая
– Акафист дня
– Звучащая книга – повтор
Сегодня вспоминаем. День в истории
Екатеринбург, 19 мая, «Информационное агентство Екатеринбургской Епархии». Православное радио «Воскресение» в канун Пасхи запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play. В канун дня жен-мироносиц приложение стало доступно и на iOS - в App Store.