Православное радио «Воскресение»

Православное радио «Воскресение»

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон: (343) 278-96-41

Воскресение

Радиостанция Екатеринбургской епархии

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
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– Акафист дня

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Прямой эфир

Программа передач

23:16 / 09 января / понедельник

14:30

– Непотерянное поколение (автор Анна Реньжина)

15:10

- Объявления

15:20

- Гость в студии

16:10

– Репортаж дня (автор Ирина Еремина, повтор от воскресенья)

16:20

– Книжная лавка - повтор

16:30

- Литературный театр. Поэтическая страничка (радиопостановки православного театра-лаборатории драматического искусства им. М. Чехова)

17:10

– Да будет с Вами Любовь - повтор

17:40

– Сказка для детей

18:10

- Сегодня вспоминаем… - повтор

18:20

- Беседы о Вечном - повтор

19:10

– Вечернее молитвенное правило

19:30

– О вере и жизни - повтор

20:10

– Подвижники благочестия/ «Как это по-русски» - повтор

20:30

– Духовное слово - повтор

21:10

- Объявления

21:20

– Вечернее молитвенное Правило

22:10

– Псалтирь звучащая

22:40

– Акафист дня

23:20

– Звучащая книга - повтор

 
 

Аудиоархив Все записи

Современная практика оглашения ч. 1
9 Января

Непотерянное поколение

Современная практика оглашения ч. 1

 
 
Работа помогать
9 Января

Непотерянное поколение

Работа помогать

 
 
История солнечного мальчка и его мамы
9 Января

Непотерянное поколение

История солнечного мальчка и его мамы

 
 
С чего начать изучение рода
9 Января

Женский голос

С чего начать изучение рода

 
 
Мужские архетипы
9 Января

Женский голос

Мужские архетипы

 
 
Архетип дороги
9 Января

Женский голос

Архетип дороги

 
 
Поздравления с Новым годом и Рождеством. Отец Александр Рыков
9 Января

Да будет с вами Любовь

Поздравления с Новым годом и Рождеством. Отец Александр Рыков

 
 

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Радио «Воскресение» запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов

Радио «Воскресение» запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов

Екатеринбург, 19 мая, «Информационное агентство Екатеринбургской Епархии». Православное радио «Воскресение» в канун Пасхи запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play. В канун дня жен-мироносиц приложение стало доступно и на iOS - в App Store.

19 Мая
С мая 2016 года радиоканал «Воскресение» подготовил для вас сразу несколько новых циклов
 
Православное радио «Воскресение» открывает цикл передач «Советы травницы»
 
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