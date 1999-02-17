Аудиоархив Все записи

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Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
01:01 / 06 февраля / понедельник
– Беседы о Вечном - повтор
– Читаем Псалтирь
– Человек Веры - повтор от среды
– Духовное слово - повтор
– Утреннее молитвенное Правило
– Православный календарь
– Утреннее молитвенное Правило
– Евангелие дня
- Объявления
– Гость в студии - повтор
- Православный календарь (ведет дьякон Михаил Кудрявцев)
– Читаем Псалтирь
– Евангелие дня
– Сегодня вспоминаем… (автор Анастасия Виноградова)
– О вере и жизни (беседа со священниками из московской студии ТК «Союз»)
– Подвижники благочестия / «Как это по-русски»
- Духовное слово (выступления священнослужителей, богословов)
– Книжная лавка (автор Лариса Ларионова)
- Звучащая книга (классика отечественной и зарубежной литературы)
Найди себя. Как побороть страсти
Екатеринбург, 19 мая, «Информационное агентство Екатеринбургской Епархии». Православное радио «Воскресение» в канун Пасхи запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play. В канун дня жен-мироносиц приложение стало доступно и на iOS - в App Store.