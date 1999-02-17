Православное радио «Воскресение»

Православное радио «Воскресение»

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон: (343) 278-96-41

Воскресение

Радиостанция Екатеринбургской епархии

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
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– Утреннее молитвенное Правило

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Прямой эфир

Программа передач

05:30 / 22 января / воскресенье

05:20

– Утреннее молитвенное Правило

05:50

– Евангелие дня

06:10

- Объявления

06:20

– Гость в студии - повтор

07:00

(11.00) – Прямая трансляция Божественной Литургии

09:00

– Читаем Псалтирь

09:10

– Рубрика ведущей. Как организовать группу трезвости

09:30

– Духовное слово

10:10

– Евангелие дня

10:20

– Православный календарь (ведет дьякон Михаил Кудрявцев)

10:30

- Звучащая книга (классика отечественной и зарубежной литературы)

11:20

– Детям о Боге

11:40

– Передача Детской редакции радио

12:10

– Объявления

12:20

– Беседы о Вечном (беседы со священнослужителями)

13:10

– Первосвятитель (выступления Патриарха)

13:30

– Литературный театр. Художественные чтения (радиопостановки театра-лаборатории драматического искусства им. М. Чехова) - повтор от пятницы

14:10

– Православный календарь - повтор

14:20

– Рубрика ведущей – повтор

 
 

Аудиоархив Все записи

Ю. Казаков. Рассказ
20 Января

Литдрама

Ю. Казаков. Рассказ "Манька"

 
 
Евангелие дня 22.01.17
20 Января

Евангелие дня

Евангелие дня 22.01.17

 
 
Евангелие дня 21.01.17
20 Января

Евангелие дня

Евангелие дня 21.01.17

 
 
Евангелие дня 20.01.17
20 Января

Евангелие дня

Евангелие дня 20.01.17

 
 
Православный календарь 22.01.17
20 Января

Православный календарь

Православный календарь 22.01.17

 
 
Православный календарь 21.01.17
20 Января

Православный календарь

Православный календарь 21.01.17

 
 
Православный календарь 20.01.17
20 Января

Православный календарь

Православный календарь 20.01.17

 
 

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Радио «Воскресение» запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов

Радио «Воскресение» запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов

Екатеринбург, 19 мая, «Информационное агентство Екатеринбургской Епархии». Православное радио «Воскресение» в канун Пасхи запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play. В канун дня жен-мироносиц приложение стало доступно и на iOS - в App Store.

19 Мая
С мая 2016 года радиоканал «Воскресение» подготовил для вас сразу несколько новых циклов
 
Православное радио «Воскресение» открывает цикл передач «Советы травницы»
 
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