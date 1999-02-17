Православное радио «Воскресение»

Православное радио «Воскресение»

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон: (343) 278-96-41

Воскресение

Радиостанция Екатеринбургской епархии

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
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– Детям о Боге

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Прямой эфир

Программа передач

11:32 / 01 января / воскресенье

11:20

– Детям о Боге

11:40

– Передача Детской редакции радио

12:10

– Объявления

12:20

– Беседы о Вечном (беседы со священнослужителями)

13:10

– Первосвятитель (выступления Патриарха)

13:30

– Литературный театр. Художественные чтения (радиопостановки театра-лаборатории драматического искусства им. М. Чехова) - повтор от пятницы

14:10

– Православный календарь - повтор

14:20

– Рубрика ведущей – повтор

14:30

- Аскетика в большом городе (автор Анна Реньжина)

15:10

- Объявления

15:20

– Гость в студии (встречи с православными учителями, врачами, художниками, артистами, исполнителями духовной музыки)

16:10

– Репортаж дня

16:30

– Звучащая книга - повтор

17:10

– Передача Детской редакции радио - повтор

17:30

– Сказка для детей

18:10

– Сегодня вспоминаем… (автор Анастасия Виноградова)

18:20

– Беседы о Вечном - повтор

20:10

– Репортаж дня - повтор

20:20

– Вечернее молитвенное правило

 
 

Аудиоархив Все записи

Выпуск 35
30 Декабря

Найди себя. Как побороть страсти

Выпуск 35

 
 
Лариса Хомутова. Пр. Симеон Верхотурский ч. 2
30 Декабря

Гость в студии

Лариса Хомутова. Пр. Симеон Верхотурский ч. 2

 
 
Духовные беседы. Разбор цитат ч. 4
30 Декабря

Детская редакция

Духовные беседы. Разбор цитат ч. 4

 
 
Выпуск 65
30 Декабря

Новости культуры. Выход в свет

Выпуск 65

 
 
07 января 2017
30 Декабря

Сегодня вспоминаем. День в истории

07 января 2017

 
 
06 января 2017
30 Декабря

Сегодня вспоминаем. День в истории

06 января 2017

 
 
05 января 2017
30 Декабря

Сегодня вспоминаем. День в истории

05 января 2017

 
 

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Радио «Воскресение» запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов

Радио «Воскресение» запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов

Екатеринбург, 19 мая, «Информационное агентство Екатеринбургской Епархии». Православное радио «Воскресение» в канун Пасхи запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play. В канун дня жен-мироносиц приложение стало доступно и на iOS - в App Store.

19 Мая
С мая 2016 года радиоканал «Воскресение» подготовил для вас сразу несколько новых циклов
 
Православное радио «Воскресение» открывает цикл передач «Советы травницы»
 
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