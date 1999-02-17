Православное радио «Воскресение»

Православное радио «Воскресение»

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон: (343) 278-96-41

Воскресение

Радиостанция Екатеринбургской епархии

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
﻿

– Человек Веры - повтор от среды

Открыть плеер в новом окне
 

Прямой эфир

Программа передач

02:51 / 30 января / понедельник

02:20

– Человек Веры - повтор от среды

03:20

– Духовное слово - повтор

04:20

– Утреннее молитвенное Правило

04:45

– Православный календарь

05:20

– Утреннее молитвенное Правило

05:50

– Евангелие дня

06:10

- Объявления

06:20

– Гость в студии - повтор

07:10

- Православный календарь (ведет дьякон Михаил Кудрявцев)

07:25

– Читаем Псалтирь

08:10

– Евангелие дня

08:15

– Сегодня вспоминаем… (автор Анастасия Виноградова)

08:30

– О вере и жизни (беседа со священниками из московской студии ТК «Союз»)

09:10

– Подвижники благочестия / «Как это по-русски»

09:30

- Духовное слово (выступления священнослужителей, богословов)

10:15

– Книжная лавка (автор Лариса Ларионова)

10:30

- Звучащая книга (классика отечественной и зарубежной литературы)

11:15

– Детям о Боге

11:30

– Женский голос (автор Маргарита Якунина)

 
 

Аудиоархив Все записи

Иконописец Николай Шушалыков. Мой Афон ч. 1
27 Января

Гость в студии

Иконописец Николай Шушалыков. Мой Афон ч. 1

 
 
Выпуск 39
 
Темы для размышлений ч. 1
27 Января

Возвращение к истокам

Темы для размышлений ч. 1

 
 
Духовные беседы. Разбор цитат ч. 8
27 Января

Детская редакция

Духовные беседы. Разбор цитат ч. 8

 
 
Выпуск 69
27 Января

Новости культуры. Выход в свет

Выпуск 69

 
 
29 января 2017
27 Января

Сегодня вспоминаем. День в истории

29 января 2017

 
 
28 января 2017
27 Января

Сегодня вспоминаем. День в истории

28 января 2017

 
 

Новости RSS Все новости

Радио «Воскресение» запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов

Радио «Воскресение» запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов

Екатеринбург, 19 мая, «Информационное агентство Екатеринбургской Епархии». Православное радио «Воскресение» в канун Пасхи запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play. В канун дня жен-мироносиц приложение стало доступно и на iOS - в App Store.

19 Мая
С мая 2016 года радиоканал «Воскресение» подготовил для вас сразу несколько новых циклов
 
Православное радио «Воскресение» открывает цикл передач «Советы травницы»
 
Благотворительность
 

Пожертвования

Дорогие братья и сестры! Просим вас не охладевать в материальной поддержке радио «Воскресение»

 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Рейтинг канала 'Воскресение'
 