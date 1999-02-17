Аудиоархив Все записи

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Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
05:07 / 04 февраля / суббота
– Православный календарь
– Утреннее молитвенное Правило
– Евангелие дня
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– Гость в студии/Обзор православной прессы - повтор
– Православный календарь (ведет дьякон Михаил Кудрявцев)
– Читаем Псалтирь
– Евангелие дня
– Сегодня вспоминаем… (автор Анастасия Виноградова)
– Школа православия. Библейская история (ведут преподаватели Сретенской Духовной семинарии)
– Рубрика ведущего дня
– Духовное слово (выступления священнослужителей, богословов)
– Рубрика ведущего дня
- Звучащая книга» (классика отечественной и зарубежной литературы)
– Православный календарь
– Литературные беседы (автор Анна Реньжина)
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– Беседы о Вечном (беседы со священнослужителями)
– Вот это кино (автор Мария Заостровных)
Найди себя. Как побороть страсти
Екатеринбург, 19 мая, «Информационное агентство Екатеринбургской Епархии». Православное радио «Воскресение» в канун Пасхи запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play. В канун дня жен-мироносиц приложение стало доступно и на iOS - в App Store.