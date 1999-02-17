Аудиоархив Все записи

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Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
18:34 / 16 января / понедельник
– Непотерянное поколение (автор Анна Реньжина)
- Объявления
- Гость в студии
– Репортаж дня (автор Ирина Еремина, повтор от воскресенья)
– Книжная лавка - повтор
- Литературный театр. Поэтическая страничка (радиопостановки православного театра-лаборатории драматического искусства им. М. Чехова)
– Да будет с Вами Любовь - повтор
– Сказка для детей
- Сегодня вспоминаем… - повтор
- Беседы о Вечном - повтор
– Вечернее молитвенное правило
– О вере и жизни - повтор
– Подвижники благочестия/ «Как это по-русски» - повтор
– Духовное слово - повтор
- Объявления
– Вечернее молитвенное Правило
– Псалтирь звучащая
– Акафист дня
– Звучащая книга - повтор
Екатеринбург, 19 мая, «Информационное агентство Екатеринбургской Епархии». Православное радио «Воскресение» в канун Пасхи запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play. В канун дня жен-мироносиц приложение стало доступно и на iOS - в App Store.