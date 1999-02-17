Аудиоархив Все записи

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Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
14:32 / 26 января / четверг
- Православный календарь - повтор
– Женский голос (автор Маргарита Якунина)
- Объявления
– Гость в студии (встречи с православными учителями, врачами, художниками, артистами, исполнителями духовной музыки)
- Неделя в истории
– Мамины вести (автор Марьяна Ильина)
– Дмитрий Шеваров «Добрые лица 20-ого века» - повтор
- Точка зрения - повтор
– Сказка для детей
– Беседы о Вечном - повтор
– Вечернее молитвенное правило
– Школа православия. Церковно-славянский язык - повтор
– Календарь русской поэзии - повтор
– Духовное слово - повтор
– Объявления
– Вечернее молитвенное Правило
– Псалтирь звучащая
– Акафист дня
– Звучащая книга - повтор
Екатеринбург, 19 мая, «Информационное агентство Екатеринбургской Епархии». Православное радио «Воскресение» в канун Пасхи запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play. В канун дня жен-мироносиц приложение стало доступно и на iOS - в App Store.