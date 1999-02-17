Православное радио «Воскресение»

Православное радио «Воскресение»

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон: (343) 278-96-41

Воскресение

Радиостанция Екатеринбургской епархии

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
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– Православный календарь

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Прямой эфир

Программа передач

05:07 / 04 февраля / суббота

04:45

– Православный календарь

05:20

– Утреннее молитвенное Правило

05:50

– Евангелие дня

06:10

- Объявления

06:20

– Гость в студии/Обзор православной прессы - повтор

07:10

– Православный календарь (ведет дьякон Михаил Кудрявцев)

07:25

– Читаем Псалтирь

08:10

– Евангелие дня

08:15

– Сегодня вспоминаем… (автор Анастасия Виноградова)

08:30

– Школа православия. Библейская история (ведут преподаватели Сретенской Духовной семинарии)

09:10

– Рубрика ведущего дня

09:30

– Духовное слово (выступления священнослужителей, богословов)

10:10

– Рубрика ведущего дня

10:30

- Звучащая книга» (классика отечественной и зарубежной литературы)

11:20

– Православный календарь

11:30

– Литературные беседы (автор Анна Реньжина)

12:10

- Объявления

12:20

– Беседы о Вечном (беседы со священнослужителями)

13:30

– Вот это кино (автор Мария Заостровных)

 
 

Аудиоархив Все записи

Темы для размышлений ч. 2
3 Февраля

Возвращение к истокам

Темы для размышлений ч. 2

 
 
Выпуск 40
 
Обзор православной прессы на 03.02.17
3 Февраля

Обзор православной прессы

Обзор православной прессы на 03.02.17

 
 
Отец Александр Сандырев. Размышляя над цитатой из Братьев Карамазовых Достоевского ч. 2
3 Февраля

Беседы о Вечном

Отец Александр Сандырев. Размышляя над цитатой из Братьев Карамазовых Достоевского ч. 2

 
 
Отец Александр Сандырев. Размышляя над цитатой из Братьев Карамазовых Достоевского ч. 1
3 Февраля

Беседы о Вечном

Отец Александр Сандырев. Размышляя над цитатой из Братьев Карамазовых Достоевского ч. 1

 
 
Календарь русской поэзии 03.02.17
3 Февраля

Календарь русской поэзии

Календарь русской поэзии 03.02.17

 
 
Перекресток мнений. Разбор цитат ч. 10
3 Февраля

Детская редакция

Перекресток мнений. Разбор цитат ч. 10

 
 

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Радио «Воскресение» запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов

Радио «Воскресение» запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов

Екатеринбург, 19 мая, «Информационное агентство Екатеринбургской Епархии». Православное радио «Воскресение» в канун Пасхи запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play. В канун дня жен-мироносиц приложение стало доступно и на iOS - в App Store.

19 Мая
С мая 2016 года радиоканал «Воскресение» подготовил для вас сразу несколько новых циклов
 
Православное радио «Воскресение» открывает цикл передач «Советы травницы»
 
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