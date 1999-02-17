Аудиоархив Все записи

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Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
05:30 / 22 января / воскресенье
– Утреннее молитвенное Правило
– Евангелие дня
- Объявления
– Гость в студии - повтор
(11.00) – Прямая трансляция Божественной Литургии
– Читаем Псалтирь
– Рубрика ведущей. Как организовать группу трезвости
– Духовное слово
– Евангелие дня
– Православный календарь (ведет дьякон Михаил Кудрявцев)
- Звучащая книга (классика отечественной и зарубежной литературы)
– Детям о Боге
– Передача Детской редакции радио
– Объявления
– Беседы о Вечном (беседы со священнослужителями)
– Первосвятитель (выступления Патриарха)
– Литературный театр. Художественные чтения (радиопостановки театра-лаборатории драматического искусства им. М. Чехова) - повтор от пятницы
– Православный календарь - повтор
– Рубрика ведущей – повтор
Екатеринбург, 19 мая, «Информационное агентство Екатеринбургской Епархии». Православное радио «Воскресение» в канун Пасхи запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play. В канун дня жен-мироносиц приложение стало доступно и на iOS - в App Store.