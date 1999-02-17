Православное радио «Воскресение»

Православное радио «Воскресение»

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон: (343) 278-96-41

Воскресение

Радиостанция Екатеринбургской епархии

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
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– Псалтирь звучащая

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Прямой эфир

Программа передач

22:37 / 01 февраля / среда

14:20

- Православный календарь - повтор

14:30

– Непотерянное поколение (автор Анна Реньжина)

15:10

- Объявления

15:20

- Гость в студии (встречи с православными учителями, врачами, художниками, артистами, исполнителями духовной музыки)

16:15

– Слово русское родное (авторская рубрика В. Ефремовой)

16:30

- Литературный театр. Разговор об искусстве (радиопостановки театра-лаборатории драматического искусства им. М. Чехова)

17:10

– Познайка - повтор

17:40

– Сказка для детей

18:10

– Сегодня вспоминаем… - повтор

18:20

- Беседы о Вечном - повтор

19:10

– Вечернее молитвенное правило

19:30

– Школа православия. Апологетика - повтор

20:10

– Россия памятью сильна - повтор

20:30

– Духовное слово - повтор

21:10

– Объявления

21:20

– Вечернее молитвенное Правило

22:10

– Псалтирь звучащая

22:40

– Акафист дня

23:20

– Звучащая книга – повтор

 
 

Аудиоархив Все записи

Тамара Воронина. О рождественских чтениях
1 Февраля

Гость в студии

Тамара Воронина. О рождественских чтениях

 
 
Отец Александр Дубасов. Силуан Афонский. О благодати
1 Февраля

Беседы о Вечном

Отец Александр Дубасов. Силуан Афонский. О благодати

 
 
Познайка. Детский писатель В.Постников ч. 1
1 Февраля

Детская редакция

Познайка. Детский писатель В.Постников ч. 1

 
 
01 февраля 2017
1 Февраля

Сегодня вспоминаем. День в истории

01 февраля 2017

 
 
Евангелие дня 01.02.17
1 Февраля

Евангелие дня

Евангелие дня 01.02.17

 
 
Православный календарь 01.02.17
1 Февраля

Православный календарь

Православный календарь 01.02.17

 
 
Роберт Стуруа - человек театра. Очерки театрального форума ч. 2
1 Февраля

Литдрама

Роберт Стуруа - человек театра. Очерки театрального форума ч. 2

 
 

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Радио «Воскресение» запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов

Радио «Воскресение» запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов

Екатеринбург, 19 мая, «Информационное агентство Екатеринбургской Епархии». Православное радио «Воскресение» в канун Пасхи запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play. В канун дня жен-мироносиц приложение стало доступно и на iOS - в App Store.

19 Мая
С мая 2016 года радиоканал «Воскресение» подготовил для вас сразу несколько новых циклов
 
Православное радио «Воскресение» открывает цикл передач «Советы травницы»
 
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