Аудиоархив Все записи

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Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
11:32 / 01 января / воскресенье
– Детям о Боге
– Передача Детской редакции радио
– Объявления
– Беседы о Вечном (беседы со священнослужителями)
– Первосвятитель (выступления Патриарха)
– Литературный театр. Художественные чтения (радиопостановки театра-лаборатории драматического искусства им. М. Чехова) - повтор от пятницы
– Православный календарь - повтор
– Рубрика ведущей – повтор
- Аскетика в большом городе (автор Анна Реньжина)
- Объявления
– Гость в студии (встречи с православными учителями, врачами, художниками, артистами, исполнителями духовной музыки)
– Репортаж дня
– Звучащая книга - повтор
– Передача Детской редакции радио - повтор
– Сказка для детей
– Сегодня вспоминаем… (автор Анастасия Виноградова)
– Беседы о Вечном - повтор
– Репортаж дня - повтор
– Вечернее молитвенное правило
Найди себя. Как побороть страсти
Новости культуры. Выход в свет
Сегодня вспоминаем. День в истории
Сегодня вспоминаем. День в истории
Сегодня вспоминаем. День в истории
Екатеринбург, 19 мая, «Информационное агентство Екатеринбургской Епархии». Православное радио «Воскресение» в канун Пасхи запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play. В канун дня жен-мироносиц приложение стало доступно и на iOS - в App Store.