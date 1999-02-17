Православное радио «Воскресение»

Православное радио «Воскресение»

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон: (343) 278-96-41

Воскресение

Радиостанция Екатеринбургской епархии

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
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- Беседы о Вечном - повтор

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Прямой эфир

Программа передач

18:34 / 16 января / понедельник

14:30

– Непотерянное поколение (автор Анна Реньжина)

15:10

- Объявления

15:20

- Гость в студии

16:10

– Репортаж дня (автор Ирина Еремина, повтор от воскресенья)

16:20

– Книжная лавка - повтор

16:30

- Литературный театр. Поэтическая страничка (радиопостановки православного театра-лаборатории драматического искусства им. М. Чехова)

17:10

– Да будет с Вами Любовь - повтор

17:40

– Сказка для детей

18:10

- Сегодня вспоминаем… - повтор

18:20

- Беседы о Вечном - повтор

19:10

– Вечернее молитвенное правило

19:30

– О вере и жизни - повтор

20:10

– Подвижники благочестия/ «Как это по-русски» - повтор

20:30

– Духовное слово - повтор

21:10

- Объявления

21:20

– Вечернее молитвенное Правило

22:10

– Псалтирь звучащая

22:40

– Акафист дня

23:20

– Звучащая книга - повтор

 
 

Аудиоархив Все записи

Отец Андрей Канев. О язычестве
16 Января

Беседы о Вечном

Отец Андрей Канев. О язычестве

 
 
Отец Александр Дубасов. Силуан Афонский. О кончине старца ч. 2
16 Января

Беседы о Вечном

Отец Александр Дубасов. Силуан Афонский. О кончине старца ч. 2

 
 
Отец Александр Дубасов. Силуан Афонский. Кончина старца ч. 1
16 Января

Беседы о Вечном

Отец Александр Дубасов. Силуан Афонский. Кончина старца ч. 1

 
 
Книжная лавка на 16.01.17
16 Января

Книжная лавка

Книжная лавка на 16.01.17

 
 
Высшее духовное образование в Екатеринбурге
16 Января

Непотерянное поколение

Высшее духовное образование в Екатеринбурге

 
 
М.Бессонов. Об истории Карпинска
16 Января

Гость в студии

М.Бессонов. Об истории Карпинска

 
 
Т.И. Жгутова. Информационно справочная служба помощи алкоголезависимым
16 Января

Гость в студии

Т.И. Жгутова. Информационно справочная служба помощи алкоголезависимым

 
 

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Радио «Воскресение» запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов

Радио «Воскресение» запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов

Екатеринбург, 19 мая, «Информационное агентство Екатеринбургской Епархии». Православное радио «Воскресение» в канун Пасхи запустило мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play. В канун дня жен-мироносиц приложение стало доступно и на iOS - в App Store.

19 Мая
С мая 2016 года радиоканал «Воскресение» подготовил для вас сразу несколько новых циклов
 
Православное радио «Воскресение» открывает цикл передач «Советы травницы»
 
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